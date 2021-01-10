Число заражений коронавирусом в мире превысило 90 миллионов

Число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 по всем мире превысило 90 миллионов. По данным портала Worldometer на 14:00 мск воскресенья, 10 января, глобальное количество заражений составило почти 90 млн 160 тысяч, в том числе почти два миллиона - с летальным исходом.
Наиболее сильно от пандемии страдают США. Здесь, по данным университета Джона Хопкинса, только за последние сутки выявлено еще 269 623 заражения, суточный прирост смертей составил 3656 случаев. Всего с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 22 млн человек. По данным Worldometer, количество летальных исходов достигло почти 381 480.
Россия занимает четвертую строчку в мировой статистике по коронавирусу, уступая лишь США, Индии и Бразилии. Здесь, по данным оперативного штаба на 10 января, SARS-CoV-2 заразились уже 3 401 954 человека. Прирост за минувшие сутки составил 22 851 случай, от последствий коронавирусной инфекции скончались еще 456 человек.
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