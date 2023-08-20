Число пострадавших от удара РФ по Чернигову увеличилось до 148 человек

"По состоянию на 6.20 в больницах города Чернигова остается 41 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, 15 человек были прооперированы", - сказал Чаус в эфире общенационального телемарафона. По его словам, в результате удара были повреждены свыше 500 помещений более чем в 60 зданиях, "которые находились рядом с местом, куда прилетела ракета".