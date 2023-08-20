20 августа 2023 г. 12:35

Число пострадавших от удара РФ по Чернигову увеличилось до 148 человек

 
Deutsche Welle
Po Rusijos raketų atakos Černihive sužeistųjų padaugėjo iki 144
Po Rusijos raketų atakos Černihive sužeistųjų padaugėjo iki 144
ФОТО: EPA-ELTA
Число пострадавших от российского ракетного удара по Чернигову увеличилось до 148 человек, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"По состоянию на 6.20 в больницах города Чернигова остается 41 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, 15 человек были прооперированы", - сказал Чаус в эфире общенационального телемарафона. По его словам, в результате удара были повреждены свыше 500 помещений более чем в 60 зданиях, "которые находились рядом с местом, куда прилетела ракета".

Сейчас продолжаются работы по очистке города, на месте работают коммунальные службы, происходит обследование всех жилых домов и учреждений, чтобы оценить размер ущерба.

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Источник
Deutsche Welle
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