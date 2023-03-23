Число погибших в результате атаки дронами на Киевскую область увеличилось до 9 человек

В ночь на 22 марта российские войска атаковали закупленными в Иране беспилотниками несколько регионов Украины. В Киевской области были частично разрушены два общежития и трехэтажный корпус профессионального лицея в Ржищеве, там произошел пожар.

"23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея были завершены. Спасатели обнаружили тела 9 погибших", — говорится в сообщении ГСЧС.

"В Ржищеве спасатели и полицейские работали всю ночь. К сожалению, мы нашли последнее тело человека, о котором не было информации. Это комендант этого помещения, она погибла и стала девятой жертвой этой российской террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры", — рассказал главы Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Генштаб ВСУ сообщал, что всего в ночь на 22 марта российские войска запустили в сторону Украины 21 дрон, из них 16 удалось уничтожить. Помимо Киевской области средства ПВО работали в Житомирской и Хмельницкой областях.