aA
Число погибших мирных жителей на территории Украины с начала войны составило 4113. 264 из них – дети. Об этом говорится в последнем сообщении офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Киеве.
Число погибших с начала войны украинцев превысило четыре тысячи
© Scanpix

В Донецкой и Луганской областях в общей сложности погибли 2337 человек, среди которых 144 – жители районов под контролем пророссийских сепаратистов.

Почти пять тысяч человек ранены, в том числе 421 ребенок.

Основная причина смертей и ранений – обстрелы и авиаудары.

ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения требуют дополнительного подтверждения. Информация из зоны активных боёв приходит с задержкой. Это касается, например, таких населенных пунктов, как Мариуполь, Изюм и Попасная, где, по сообщениям, фиксировались многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода
Статьи по теме:

Посол Литвы в Украине: россияне изменили свою тактику

Идет четвертый месяц войны, возникают два основных...

Два военнослужащих РФ приговорены в Украине к 11,5 годам тюрьмы

Следствие обвинило российских военных в обстреле...

TOP новостей

Для сдающих жилье в аренду в Литве предлагают 3% годовой налог

Вице-министр финансов Литвы Рута Билкштите сказала,...

Спецэфир Delfi: санкции ЕС против военной машины РФ, обстрел Славянска и ситуация на Донбассе

Лидеры стран Евросоюза согласовали шестой пакет...

В Литве увеличивается ННМ, пенсии, "детские" деньги и другие выплаты

С 1 июня 2022 года в Литве вступают в силу поправки к...

Размер налога на недвижимость будет зависеть и от стоимости соседних объектов: самая дорогая недвижимость в Литве  карта

Размер предлагаемого Минфином налога на основное...

Опрос Службы занятости: только каждый второй украинец доволен зарплатой в Литве

Остаться в Литве хотели бы только 17% находящихся здесь...