Число погибших с начала войны украинцев превысило четыре тысячи

В Донецкой и Луганской областях в общей сложности погибли 2337 человек, среди которых 144 – жители районов под контролем пророссийских сепаратистов.
Почти пять тысяч человек ранены, в том числе 421 ребенок.
Основная причина смертей и ранений – обстрелы и авиаудары.
ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения требуют дополнительного подтверждения. Информация из зоны активных боёв приходит с задержкой. Это касается, например, таких населенных пунктов, как Мариуполь, Изюм и Попасная, где, по сообщениям, фиксировались многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.
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