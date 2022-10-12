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В результате взрыва на Крымскому мосту, произошедшего в субботу, погибли четыре человека. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В числе жертв — судья Арбитражного суда Москвы.
Число погибших при взрыве на Крымском мосту выросло до четырех, среди них — судья из Москвы
© AP / Scanpix

"По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов", — рассказал собеседник агентства, отметив, что опознание тел погибших еще не окончено. Ранее было известно о трех жертвах.

В Арбитражном суде Москвы Сергей Маслов работал с весны 2014 года, состоял в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. В пресс-службе ведомства не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, полученную ТАСС.

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По словам источника агентства, все четверо погибших находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва. Как ранее сообщали некоторые СМИ и Telegram-каналы, помимо судьи Маслова во внедорожнике находились гиды-историки из Санкт-Петербурга Эдуард Чучакин и его супруга Зоя Софронова, а также фитнес-тренер из Евпатории Глеб Оргеткин.

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив взорвалась фура, из-за чего обрушились несколько пролетов автомобильной части моста и пострадала его железнодорожная часть. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее "терактом" и обвинил в его организации украинские спецслужбы. В Украине причастность к атаке прямо не подтверждают. Спустя два дня после взрыва российские войска провели массированный обстрел украинских городов; по данным Офиса президента Украины, погибли 23 и были ранены 100 человек.

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