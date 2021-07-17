Число погибших при беспорядках в ЮАР превысило 200 человек

Количество погибших в ходе массовых беспорядков в Южно-Африканской Республике выросло до 212 человек. Такие показатели власти привели в ходе пресс-конференции в субботу, 16 июля. Лишь днем ранее число погибших составляло 117. Больше всего жертв - в провинции Квазулу-Наталь на востоке страны.
Однако ситуация "шаг за шагом" возвращается к норме, отметили власти. Так, еще 15 июля стало известно о деэскалации обстановки в провинции Гаутенг, в которой расположены столица страны Претория и мегаполис Йоханнесбург.
Тюремный срок для экс-президента Зумы вызвал беспорядки в ЮАР
Причиной беспорядков стала отправка в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. В конце июня его приговорили к 15 месяцам лишения свободы за многократные отказы явиться на допрос в Антикоррупционную комиссию, которая расследовала предполагаемые нарушения, совершенные им в период правления с 2009 по 2018 год.
Многие жители ЮАР приветствовали решение суда, посчитав его доказательством верховенства закона в стране, однако сторонники Зумы вышли на улицы с протестами. Во многих местах акции переросли в погромы, сопровождавшиеся актами мародерства и поджогами. Правительство 14 июля объявило мобилизацию около 25 тысяч военнослужащих с целью сдерживания беспорядков.
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