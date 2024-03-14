Число погибших при атаке дрона в Сумах возросло до трёх

Об этом сообщила украинская общественная телекомпания "Суспильне" со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

В Сумской городской администрации отметили, что от атаки беспилотника пострадали 14 человек. Аварийно-спасительные работы продолжаются. Российские власти налёт не комментировали.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о новых российских атаках с применением беспилотников в ночь на четверг. По сведениям штаба, российская армия атаковала Украину 36 беспилотниками типа "шахед", из которых 22 дрона были уничтожены.

Ранее власти Украины сообщали об ударах беспилотников по нескольким регионам страны. Сумская областная администрация информировала, что дроны попали по объектам инфраструктуры в четырех городах: в Сумах, Шостке, Ахтырке и Белополье. О пострадавших не сообщалось.