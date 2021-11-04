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За истекшие сутки в Украине выявлены 27,4 тысячи новых инфицированных, от COVID-19 скончались 699 человек. Общее число летальных исходов от коронавируса в стране превысило 70 тысяч.
Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 3 млн человек
© AP / Scanpix

В Украине общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии превысило 3 млн человек.За минувшие сутки в стране выявлены 27 377 инфицированных, совокупный показатель увеличился до 3 006 463 человек, сообщила в четверг, 4 ноября, пресс-служба министерства здравоохранения в Киеве.

Среди заразившихся - 1787 детей и 426 медработников. Число пациентов с коронавирусной инфекцией, скончавшихся за прошедшие 24 часа, составило 699 человек, всего с начала эпидемии в стране от ковида умерли 70 146 человек.

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Полную вакцинацию в Украине прошли в общей сложности 10 895 720 человек.

В Киеве выразили протест тысячи противников вакцинации

Накануне в центре Киева прошла многотысячная акция протеста против вакцинации от COVID-19 и ограничительных мер, введенных властями из-за пандемии. С 8 ноября в Украине планируют отстранять от работы чиновников и педагогов, не вакцинированных от COVID-19.

15 областей Украины и Киев входят в так называемую "красную" зону, где самый высокий уровень заболеваемости и жесткие ограничения - закрыты кафе, рестораны, торговые центры, непродовольственные магазины и большинство учебных заведений. Ограничения не касаются учреждений, все сотрудники и посетители которых полностью привиты от COVID-19. Еще семь областей находятся в "оранжевой" зоне. В "желтой" зоне остаются лишь два региона - Кировоградская и Закарпатская области.

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Deutsche Welle

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