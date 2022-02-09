aA
По данным Университета Джона Хопкинса, за более чем два года пандемии коронавирусом заразились уже 400 812 917 человек, из них - почти 87 миллионов за прошедшие 28 дней.
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило отметку 400 млн
© AP / Scanpix

Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии во всем мире превысило 400 миллионов. По данным американского Университета Джона Хопкинса (JHU) на утро среды, 9 февраля, на планете выявлено 400 812 917 инфицированных SARS-CoV-2. За минувшие 28 дней зарегистрировано 86 871 381 случай заражения, указывается на сайте JHU.

Больше всего случаев инфицирования за прошедшие 28 дней выявлено в США - 14 577 688. За ними следуют Франция (8 493 820), Индия (6 463 821), Бразилия (4 157 138), Италия (3 990 904) и Германия (3 888 886). При этом больше всего инфицированных за все время пандемии выявлено в США (более 77 миллионов), Индии (более 42 миллиона) и Бразилии (почти 27 миллионов). В последние недели во всем мире преобладающим стал вариант коронавируса "омикрон", характеризующийся повышенной контагиозностью, но более мягким течением заболевания.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 13 149 новых случаев и 15 смертей  (1)
Европейские страны упрощают въезд туристам  (1)

С начала пандемии от коронавируса скончались более 5,76 млн человек

Число летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 до настоящего времени, по данным Университета Джона Хопкинса, достигло 5 764 479. Только за последние четыре недели в мире скончались 256 158 человек с COVID-19. При этом максимальные показатели смертей от коронавируса, по данным Университета Джона Хопкинса, зафиксированы в США (908 844), Бразилии (634 118), Индии (505 279) и России (329 951).

Число сделанных прививок от коронавируса в мире превысило 10 миллиардов. По данным на утро среды, за весь период вакцинации использовано 10 097 802 719 доз вакцин от коронавируса, из них за последние 28 дней - 740 511 631.

Сайт, созданный учеными Университета Джонса Хопкинса для глобального мониторинга распространения коронавируса SARS-CoV-2, стал одним из самых известных и цитируемых в мире. На нем публикуются более высокие цифры, чем официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В некоторых случаях данные университета корректируются в сторону понижения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Beveik metus be sekso gyvenantis vyras šaukiasi pagalbos – specialistė atsakė, kaip susilaikymas paveikia žmogų

Delfi Plius Giedrė Balčiūtė

Kaip užklumpa širdies ir kraujagyslių ligos: visas infarktą patyrusias 30-metes vienijo ta pati savybė

Delfi Plius Edmundas Jakilaitis

Apie ginklus: Jakilaitis išbando garso slopintuvus – ar išties jie veikia taip, kaip rodo filmai

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Magnetinė Lietuva ieško priešnuodžio po stulbinančio bumo atėjusiam štiliui – kuria naujus produktus, ketina veržtis į Baltijos šalis ir virtualią erdvę

Ernestas Naprys

Kas atsitinka, kai robotą dulkių siurblį perki žiūrėdamas tik į specifikacijas: „Roidmi Eve Plus“ apžvalga

Delfi Plius Edita Rouge

Dėl byrančių santykių kalti mes patys: kodėl tik po vedybų suvokiame, su kuo iš tiesų turime reikalą

Verslas Plius Tautvydas Marčiulaitis

Noriu papildomų pajamų: kaip susigaudyti tarp investavimo galimybių ir kur tikėtis daugiausiai grąžos?

Ernestas Naprys

Į rekordus pašoko elektros suvartojimas – ar Lietuvoje pakanka elektrinių ir kiek jų statome?

Delfi Plius Tomas Janonis

Sužibo viltis patekti į milijonierių užimtą ežero pakrantę: po STT tyrimo imtasi beprecedenčių priemonių

Delfi Plius Sniego pilys

Po daugybės metų Rusijoje prabilo SSRS mirties bausmės nuosprendžius vykdęs vyras: nusikaltėliams sakydavo „einame į kabinetą“

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Koks turtas, atėjus krizei, nuvertėja greičiausiai, o koks yra saugiausia investicija?

Delfi Plius Snieguolė Miceikaitė

Teisininkas atsako: kaip nustatomas vaikui skiriamas išlaikymas ir ką daryti, jei vienas iš tėvų grasina nedirbti ir nemokėti?

Delfi Plius Modesta Meškė

Vargina įkyrūs inkštirai? Laikykitės kosmetologės rekomendacijų – būtina griežtai atsisakyti ir vieno maisto produkto

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Išskirtinės nakvynės vietos Lietuvoje: privatumas garantuotas, o poilsis gamtoje su visais patogumais kainuoja nuo 50 eurų

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Magistrą studijuojanti striptizo šokėja: man sunku patikėti, kai merginos giriasi, kad daug uždirba

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Investuotojas Kandzeras – apie degančias akis, skraidančius verslo angelus ir vyrišką sambūrį

Статьи по теме:

В Латвии обнаружен еще более заразный подтип омикрон-штамма

В Латвии 3% всех секвенированных образцов вируса имеют...

TOP новостей

Премьер Литвы: если правительство будет видеть необходимость, "паспорт возможностей" вернут (4)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду после...

Треть переболевших COVID-19 сталкиваются с такими симптомами: они не проходят месяцами (4)

Постоянная усталость, сложность с концентрацией...

"Содра" начинает выплачивать пенсии: многие получатели почувствуют перемены

Уже в январе Фонд социального страхования (" Содра ")...

Поездки в Польшу: на что литовцы тратят больше всего денег (1)

Из-за растущих цен все больше жителей Литвы вынуждены...

Конституционный суд Литвы прекратил дело о законности "паспорта возможностей" (10)

В среду Конституционный суд (КС) Литвы остановил дело о...