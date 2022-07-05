Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 550 миллионов человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса и интернет-портала Worldometer на вторник, 5 июля. По числу заражений по-прежнему лидируют США - более 89,5 млн (в том числе более 1,04 млн - с летальных исходов).

Помимо США, в число стран более чем с 20 млн заражений входят Индия, Бразилия. Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает в списке девятую строчку (более 18,4 млн заражений, в том числе более 381 тысячи с летальным исходом).

Ситуация с коронавирусом в Германии

Германия в настоящее время занимает пятое место в мире по количеству инфицированных (более 28,5 млн, в том числе более 141 тысячи с летальным исходом). По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на 5 июля, заражаемость коронавирусом в настоящее время составляет 687,7 случая на сто тысяч населения (650,5 - накануне, 635,8 - на прошлой неделе и 257,6 - в прошлом месяце).

Органы здравоохранения ФРГ зарегистрировали за сутки 147 489 новых случаев инфекции и 102 смерти. Неделю назад суточный прирост составлял 142 329 случаев.

Эксперты отмечают, что реальное количество заражений в Германии значительно выше, поскольку многие случаи остаются нераспознанными. В официальную статистику попадают лишь те случаи, которые подтверждены на основании ПЦР-теста.