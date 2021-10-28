Изменения земного климата уже сегодня влекут за собой катастрофические последствия для населения многих стран. Только в текущем году более 30 млн человек во всем мире были вынуждены покинуть родные места, спасаясь от таких природных катастроф, как лесные пожары, ураганы, наводнения или засуха. Это втрое больше, чем число беженцев, спасающихся от конфликтов и насилия (8,9 млн человек), говорится в докладе Международного комитета Красного Креста и Красного полумесяца, обнародованном в четверг, 28 октября, в Женеве.

В докладе отмечается, что с последствиями природных катастроф сталкиваются уже все 192 государства-члена этой организации, причем потребности нуждающихся в гуманитарной помощи быстро растут не только в развивающихся странах, но также в США и Китае. США (1,7 млн пострадавших) и КНР (5,1 млн) входят в десятку стран с наибольшим количеством экологических беженцев в 2020 году.

Природная катастрофа в Германии

В документе детально анализируется ситуация в 11 странах - Мозамбике, Намибии, Йемене, Ираке, Самоа, Тувалу, Австралии, Гондурасе, Малави, Фиджи и Германии. Применительно к ФРГ Красный Крест указал на последствия катастрофического наводнения в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия в 2021 году.

Это бедствие вызвало масштабные разрушения. По оценкам Красного Креста, в обеих землях от 31 до 39 тысяч человек были вынуждены временно покинуть родные места. Только в Рейнланд-Пфальце в гуманитарной помощи нуждались около 40 тысяч человек.

Международный комитет Красного Креста и Красного полумесяца призвал участников конференции ООН в Глазго по климату, а также правительства всех стран совершенствовать системы предотвращения ситуаций, в которых люди вынуждены покидать свои дома из-за катастроф, и усилить поддержку экологических беженцев.