Чиновников МО Украины подозревают в хищении 1,5 млрд гривен

В Украине бывшему и действующему руководителям одного из департаментов Минобороны страны, руководителю и коммерческому директору украинской компании, а также представителю неназванной иностранной фирмы было сообщено о подозрении в совершении преступления по статье УК Украины о завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора Украины в субботу, 27 января, указывая, что дело касается растраты 1,5 млрд гривен (36 млн евро), предназначавшихся на закупку ста тысяч артиллерийских снарядов для ВСУ.

Мошенничество при покупке снарядов для ВСУ

Как поясняется в пресс-релизе, в августе 2022 года Минобороны Украины заключило контракт на закупку оптовой партии снарядов с украинской компанией - поставщиком вооружений. Минобороны перечислило на счета предприятия всю сумму, предусмотренную документом.