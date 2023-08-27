Четырех жителей Латвии подозревают в работе на спецслужбы РФ

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии (VDD) задержали четырех граждан, подозреваемых в работе на спецслужбы России. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщила пресс-служба ведомства. По данным VDD, деятельность задержанных была направлена против латвийского государства и безопасности его жителей.

Как отмечается в сообщении, уголовный процесс по этому делу был начат 1 августа по статье 81.1 Уголовного закона Латвии, преследующей за оказание помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвийской Республики. В рамках расследования проведены обыски на 14 объектах в Риге и других городах Латвии, изъято большое количество носителей информации и различных документов.

Трое подозреваемых арестованы