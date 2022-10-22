Четыре страны призвали ООН к расследованию по БПЛА в Украине

Германия, Франция, Великобритания и США в пятницу, 21 октября призвали ООН провести "беспристрастное" расследование предполагаемого использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины. Берлин, Париж и Лондон в совместном пиьсме генсеку ООН выразили "глубокую озабоченность передачей иранских дронов России", которая "использует эти БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей".

В свою очередь, Вашингтон считает, что "ООН должна расследовать каждое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН". "Мы не должны позволить России и другим странам препятствовать выполнению ООН взятых на себя обязательств или угрожать им", - заявил представитель США Джеффри Де Лаурентис в тот же день на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Россия назвала расследование нарушением устава ООН

Постоянное представительство РФ при ООН в ответ заявило, что подобное расследование может быть начато только по запросу Совбеза ООН. "Подчеркиваем, что Совет Безопасности никогда не предоставлял Секретариату ООН мандат на проведение какого-либо "расследования" в контексте резолюции 2231", - говорится письме российского постпредства.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию "вопиющей" и пригрозил, что если эксперты ООН все же займутся расследованием предполагаемых поставок иранских дронов в Росиию, последняя "может пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН" (цитата по РИА "Новости". - Ред.).

У Украины есть доказательства использования РФ иранских дронов

Поставленные Ираном дроны-камикадзе, по данным украинской стороны, использовались ВС РФ при нанесении массированных ударов по территории Украины начиная с 10 октября. В Вашингтоне полагают, что иранские военные специалисты находились при этом в Крыму и оказывали россиянам техническую помощь. Госдеп США отметил, что Иран нарушает резолюцию 2231 Совбеза ООН, поставляя беспилотники России, и пригрозил за это Тегерану новыми санкциями.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 21 октября заявил в интервью DW, что у Киева есть доказательства применения Россией в Украине БПЛА иранского производства. Порошенко призвал создать независимую комиссию ООН для подтверждения этих сведений.