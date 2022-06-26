aA
В "ближайшее время" о запрете импорта российского золота объявят Великобритания, США, Япония и Канада. Британский премьер Борис Джонсон призвал других участников "семерки" присоединиться к бойкоту.
Auksas
Auksas
© Reuters / Scanpix

Великобритания, США, Япония и Канада решили расширить санкции, введенные против России за ее вооруженное вторжение в Украину. Эти четыре страны "большой семерки" (G7) уже "в ближайшее время" введут запрет на импорт российского золота, говорится в сообщении пресс-службы британского правительства, обнародованном в воскресенье, 26 июня, перед началом саммита "семерки" в баварском замке Эльмау. В документе отмечается, что на саммите премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет убеждать другие государства G7 присоединиться к запрету.

Статьи по теме:
Открывающийся саммит G7 в Германии пройдет под знаком войны в Украине

По мнению британского правительства, эти меры "напрямую затронут российских олигархов" и "само сердце машины войны" президента РФ Владимира Путина. "Необходимо перекрыть денежный кран путинскому режиму", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

В документе также указывается, что запрет на импорт российского золота, учитывая центральную роль Лондона в международной торговле этим драгоценным металлом и параллельные меры, принимаемые США, Японией и Канадой, будет иметь "общемировые последствия и выведет российское золото с официальных международных рынков". Цель этих санкций - еще сильнее изолировать Россию от международной финансовой системы, подчеркивается в пресс-релизе.

Дискуссии о санкциях в Евросоюзе

В Евросоюзе также ведутся дискуссии о санкциях против России в сфере торговли золотом, но каких-либо решений пока не принято. От Европы в G7 входят Германия, Франция и Италия.

Помимо энергоносителей, продажа золота является одним из важнейших направлений российского экспорта. В минувшем году Россия экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов стерлингов (14,6 млрд евро). "Стоимость этого золота для российской элиты в последние месяцы повысилась, поскольку олигархи покупают золотые слитки, чтобы избежать последствий западных санкций", - отмечается в пресс-релизе британского правительства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Из-за кибератаки российских хакеров учреждения и бизнес Литвы работают с перебоями

Продолжающаяся кибератака группы связанных с Россией...

Россия нанесла удар по Кременчугу. Пострадал торговый центр, в котором находилось около тысячи людей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что...

Экономисты оценили угрозы России: эта страна может нанести вред самой себе

Не за горами еще несколько этапов санкций ЕС в...

Премьер-министр: Литва высказала ЕК много замечаний по калининградскому транзиту

Литва представила ряд замечаний Европейской Комиссии...

Спецэфир Delfi: "Искандеры" для Лукашенко, Калининградский транзит и позиция Литвы

Путин пообещал передать Минску " Искандеры " в ответ на...