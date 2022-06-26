Великобритания, США, Япония и Канада решили расширить санкции, введенные против России за ее вооруженное вторжение в Украину. Эти четыре страны "большой семерки" (G7) уже "в ближайшее время" введут запрет на импорт российского золота, говорится в сообщении пресс-службы британского правительства, обнародованном в воскресенье, 26 июня, перед началом саммита "семерки" в баварском замке Эльмау. В документе отмечается, что на саммите премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет убеждать другие государства G7 присоединиться к запрету.
По мнению британского правительства, эти меры "напрямую затронут российских олигархов" и "само сердце машины войны" президента РФ Владимира Путина. "Необходимо перекрыть денежный кран путинскому режиму", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.
В документе также указывается, что запрет на импорт российского золота, учитывая центральную роль Лондона в международной торговле этим драгоценным металлом и параллельные меры, принимаемые США, Японией и Канадой, будет иметь "общемировые последствия и выведет российское золото с официальных международных рынков". Цель этих санкций - еще сильнее изолировать Россию от международной финансовой системы, подчеркивается в пресс-релизе.
Дискуссии о санкциях в Евросоюзе
В Евросоюзе также ведутся дискуссии о санкциях против России в сфере торговли золотом, но каких-либо решений пока не принято. От Европы в G7 входят Германия, Франция и Италия.
Помимо энергоносителей, продажа золота является одним из важнейших направлений российского экспорта. В минувшем году Россия экспортировала золота на 12,6 млрд фунтов стерлингов (14,6 млрд евро). "Стоимость этого золота для российской элиты в последние месяцы повысилась, поскольку олигархи покупают золотые слитки, чтобы избежать последствий западных санкций", - отмечается в пресс-релизе британского правительства.
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