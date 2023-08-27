Четыре человека погибли в результате стрельбы во Флориде

В результате стрельбы в торговом центре американского города Джэксонвилла в штате Флорида погибли четверо человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на мэра города Донну Диган в субботу, 26 августа.

По словам очевидцев, нападавший открыл огонь изнутри торгового центра, а затем забаррикадировался в нем. К зданию прибыл отряд спецназа. Стрелявший был убит. По словам шерифа города, преступление произошло на почве ненависти стрелка к афроамериканцам. Именно они стали его жертвами.