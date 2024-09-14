Четыре человека погибли в результате наводнения в Румынии

Четыре человека погибли в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Молдовой, в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений . Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает румынское информационное агентство Mediafax.

По его информации, среди погибших в основном были пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 86 и 96 лет. В пострадавших селах вода могла подниматься до 1,7 метра, а местные жители были вынуждены забираться на крыши домов, чтобы их не унесло течение. Агентство со ссылкой на спасателей пишет, что многие пожилые люди, которые ограничены в своих передвижениях, могут до сих пор оставаться в домах в зоне затопления.