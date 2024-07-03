Четыре человека погибли при ударе российских войск по Днепру

По меньшей мере четыре человека погибли и 27 получили ранения в результате российских ударов по городу Днепр утром в среду, 3 июля. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале, опубликовав фотографии с последствиями атаки.

По словам Лысака, российские военные обстреляли город ракетами и беспилотниками. Среди раненых - 14-летняя девочка. Одиннадцать пострадавших госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии.