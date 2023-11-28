Четвертый этап обмена: 11 израильтян и 33 палестинца вернулись домой

В ближайшие два дня ХАМАС обязался освободить еще 20 женщин и детей, поскольку перемирие с Израилем было продлено до утра четверга.
При этом надежды на то, что оно может перерасти в нечто более постоянное, представляются нереальными, поскольку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что война не закончена.
В обмен на заложников после полуночи по местному времени из израильских тюрем были освобождены 33 палестинца - женщины и подростки в возрасте до 19 лет.
Телеканал Quds News Network, связанный с ХАМАС, опубликовал кадры, на которых палестинцы на Западном берегу реки Иордан радостно встречают автобус с освобожденными заключенными.
Накануне правительство Израиля одобрило список из 50 палестинских женщин-заключенных, подлежащих обмену. Среди них задержанная 3 недели назад палестинская активистка Ахед Тамими.
В понедельник в сектор Газа въехали новые грузовики с гуманитарной помощью: продовольствием, топливом и медикаментами.
Однако, по словам гуманитарных работников, это лишь капля в море, и необходимы еще сотни таких грузовиков.
Разрушение водозаборных скважин привело к серьезному кризису в анклаве - 50% из них пришли в негодность.
В ответ на нападение боевиков 7 октября и массовое убийство гражданских лиц Израиль начал наземную операцию в Газе.
По данным ЦАХАЛ, с тех пор с территории сектора ХАМАС были запущены более 10000 ракет, еще сотни - с юга Ливана движением "Хезболлах".
Минздрав Газы заявляет о 14900 убитых с начала войны, примерно 7000 пропавших без вести и 36000 раненых.