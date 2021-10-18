Четвертый день протестов против ковидных ограничений в Италии: полиция разблокировала порт Триеста

Триест стал одним из центров развернувшегося в Италии массового протестного движения против ограничительных мер правительства по сдерживанию пандемии коронавируса. Центральный вход порта четыре дня был заблокирован рабочими, объявившими пятидневную забастовку с высокой вероятностью ее продления до момента удовлетворения основного требования — отмены "антикоронавирусного сертификата" на рабочих местах.

На работу только с "зеленым паспортом"

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С 15 октября в Италии были ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет "антикоронавирусного сертификата", так называемого "зеленого паспорта", не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Власти проявили готовность к компромиссу, предложив сделать для портовиков Триеста экспресс-тесты бесплатными.

Однако протестующие заявили, что мирный протест продолжится до тех пор, пока новые нормы, нарушающие, по их мнению, конституционное право на работу не будут отменены во всей стране.

В Италии более 86% людей старше 12 лет вакцинированы по крайней мере одной дозой препарата, после чего им автоматически выдается сертификат о вакцинации.