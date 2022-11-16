Голосование состоялось 15 ноября. В резолюции осуждается нападение России на Украину, в частности удары по объектам энергетической инфраструктуры, и не признаются результаты референдумов, на основании которых российские власти аннексировали часть украинской территории.
Депутаты поддержали иницитиву создать специальный международный трибунал для судебного преследования за преступления во время войны и расследование Международного уголовного суда.
За резолюцию проголосовали 129 депутатов из 200. 14 голосовали против. 57 не участвовали в голосовании.
Чехия одна из нескольких стран Евросоюза, покупающая российские энергоносители после введения на них эмбарго со стороны ЕС. Ограничения не распространяются на нефть, поставляемую в страну по нефтепроводу "Дружба".
Ранее парламенты Латвии, Литвы и Эстонии признали Россию страной – спонсором терроризма. В США Сенат потребовал этого от Белого дома. Резолюцию о признании режима в России террористическим приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Российская война унесла жизни жителей страны НАТО. Что дальше: два сценария
В Польше , которая является государством НАТО,...
В Литве растут цены на продукты, торговцы рассказали, от чего отказываются жители
Рост цен на продукты заставляет клиентов думать, что...
Президент Литвы: сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО
Взрывы в Польше являются новым этапом войны России в...
Эфир Delfi: падение ракеты в Польше - каким будет ответ НАТО? Прямое включение из освобождённого Херсона
Падение ракеты российского производства в Польше...
Опрос: литовцы стали терпимее к беженцам, но выросла их враждебность к русским
За год жители Литвы стали терпимее к беженцам, но...