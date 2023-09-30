Черноморскому флоту осталось недолго? Что означает украинский удар по штабу в Севастополе

На видео и фото ракетных ударов западное крыло сталинского трехэтажного здания штаба Черноморского флота выглядит так, как будто в него врезался самолет. Всего, согласно украинским данным, были ранены 105 и убиты 34 российских военных. Россия эту информацию не подтверждает – до сих пор сообщалось только об одном "пропавшем без вести". 26 сентября Виктор Соколов появился на видеозаписи заседания коллегии российского Министерства обороны.
Неудачливый флот
По данным украинской разведки, удар был нанесен ровно в тот момент, когда в здании штаба
происходило совещание военного командования. Начальник Главного управления разведки
Украины Кирилл Буданов заявил "Голосу Америки", что в результате удара погибли командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении, генерал-полковник Александр Романчук и начальник штаба, генерал-лейтенант Олег Цеков. Россия эту информацию не комментировала.
Адмирал Соколов в августе прошлого года сменил адмирала Игоря Осипова, отстраненного через день после украинского удара по военному аэродрому в Саки. При Осипове был потоплен флагман флота — ракетный крейсер "Москва", поврежден малый ракетный корабль "Великий Устюг", потоплен большой десантный корабль (БДК) "Саратов" и морской буксир "Спасатель Василий Бех". Заместитель Осипова, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб под Мариуполем.
Но и Соколову не повезло — через месяц после его назначения, 13 сентября Украина впервые
атаковала черноморский флот на его собственной базе — в Севастопольской бухте, воздушными и морскими дронами. По оценкам некоторых военных экспертов, в результате атаки получил существенные повреждения новый флагман флота — ракетный фрегат "Адмирал Макаров". К моменту бомбардировки штаба ракетами ЧФ РФ потерял большой десантный корабль
"Оленегорский горняк", атакованный дроном на рейде Новороссийска; БДК "Минск" и дизель-
электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону". Последние два корабля были атакованы крылатыми ракетами в сухом доке севастопольского судоремонтного завода 13 сентября. Украина уничтожила все эти корабли, не имея военного флота и не вступая с российскими кораблями в сражение.
Береговая противовоздушная оборона
С самого начала войны основной проблемой ЧФ РФ была противовоздушная оборона. Дело в том, что в составе российского флота нет кораблей противовоздушной и противоракетной обороны, таких как американские эсминцы типа Arleigh Burke или британские эсминцы типа 45 – HMS Daring. Единственным кораблем ЧФ РФ, на борту которого стоял морской комплекс С-300Ф, был крейсер "Москва". Поэтому после его потопления в своей обороне от атак с воздуха ЧФ РФ опирался на береговые радары и системы ПВО С-400, расположенные на берегу. Однако в августе этого года российской системе противовоздушной обороны флота пришел конец.
Первыми пали захваченные Россией в 2015 году украинские газодобывающие платформы, так
называемые "вышки Бойко". Тогда эти четыре платформы были отбуксированы российскими судами ближе к побережью оккупированного Крыма и превращены в станции радиолокационной разведки. Там были установлены береговые радары "Нева" с дальностью действия до 200 километров. Эти радары контролировали практически всю акваторию от побережья оккупированного Крыма до берегов Одессы. Охраняли их российские военные.
В июне этого года вышки были атакованы в первый раз. Погибли или пропали без вести семь
человек. Россия заявляла, что они были гражданскими — сотрудниками российской
газодобывающей компании. Украина нападение не комментировала.
В августе вышки снова попали под удар (10 сентября об этом сообщило ГУР Украины). На распространенном видео украинские военные высаживаются на неохраняемые платформы и демонтируют установленное там радарное оборудование. В результате в российской противовоздушной обороне образовалась многокилометровая брешь.
23 августа Украина уничтожила российский зенитный комплекс С-400 на мысе Тарханкут — самой западной точке Крыма. Еще один такой комплекс был уничтожен 14 сентября под Евпаторией. Уничтожение одного С-400 расширило брешь в противовоздушной обороне Крыма. Потеря второго означала ее полное уничтожение.
17 сентября на мысе Фиолент к югу от Севастополя украинскими силами была уничтожена российская станция радиоэлектронной борьбы. Следом, 20 сентября украинская ракета Storm Shadow поразила подземный бункер запасного центра командования ЧФ РФ — "744-й Центр связи" вблизи села Верхнесадовое Нахимовского района Севастополя.
К 22 сентября штаб ЧФ РФ оказался беззащитен перед ударами украинских крылатых ракет.
Отступление
Сейчас оставшееся в живых командование российского черноморского флота стоит перед
необходимостью вывода его кораблей в Новороссийск. Ведь без восстановления системы ПВО они постоянно находятся под ударом украинских дронов и ракет.
Новая база российского флота в Новороссийске была построена лишь в начале прошлого года. Тогда бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов объяснял российскому проправительственному изданию "Известия", что флоту нужна вторая база, чтобы враг не смог "нанести концентрированный удар по Черноморскому флоту". Считается, что она может принять до 100 судов.
В составе Черноморского флота как раз примерно столько кораблей. Однако главную ценность
представляют БДК, ракетные подводные лодки и современные ракетные фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович". Первые нужны для перевозки войск и снабжения, вторые обстреливают Украину ракетами.
Акватория базы в Новороссийске составляет лишь 0,8 кв. км, что в 10 раз меньше акватории
Севастопольской бухты, которая составляет почти 7,96 кв. км. С моря она защищена гораздо хуже, чем севастопольская, поскольку расположена в открытой Цемесской бухте, на берегах которой стоит Новороссийск. В акватории этой базы был подорван украинским надводным дроном БДК "Оленегорский горняк". Кроме того, там нет необходимой для обслуживания и ремонта кораблей инфраструктуры – судоремонтного завода с плавучими доками, такими, как занятый сейчас подбитыми "Минском" и "Ростовом-на-Дону" в Севастополе. Нет в Новороссийске и штабной инфраструктуры. А это значит, что руководство как флотом, так и российскими оккупационными войсками будет затруднено. Однако выбора у черноморского флота нет — как минимум все пять российских подводных лодок уже базируются там.
И даже там российские корабли беззащитны против атак украинских дронов. Цемесская бухта, как и Севастопольская, имеет в истории российского Черноморского флота дурную славу. В первой он был затоплен собственными экипажами в 1918 году. Во второй — в 1854-м.