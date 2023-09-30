Черноморскому флоту осталось недолго? Что означает украинский удар по штабу в Севастополе

Акватория базы в Новороссийске составляет лишь 0,8 кв. км, что в 10 раз меньше акватории

Севастопольской бухты, которая составляет почти 7,96 кв. км. С моря она защищена гораздо хуже, чем севастопольская, поскольку расположена в открытой Цемесской бухте, на берегах которой стоит Новороссийск. В акватории этой базы был подорван украинским надводным дроном БДК "Оленегорский горняк". Кроме того, там нет необходимой для обслуживания и ремонта кораблей инфраструктуры – судоремонтного завода с плавучими доками, такими, как занятый сейчас подбитыми "Минском" и "Ростовом-на-Дону" в Севастополе. Нет в Новороссийске и штабной инфраструктуры. А это значит, что руководство как флотом, так и российскими оккупационными войсками будет затруднено. Однако выбора у черноморского флота нет — как минимум все пять российских подводных лодок уже базируются там.