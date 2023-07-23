Черноморская морская блокада: кто проиграет от противостояния России и Украины?

Согласно Лондонской декларации о праве морской войны, «морская блокада может быть применена лишь к портам и берегам, принадлежащим неприятелю или им занятым».

Исторически сложилось, что в морском праве много недостаточно урегулированных положений, которые довольно легко обойти. В частности, это касается и правил морской блокады.

И это уже происходит. Агентство Reuters сообщило 21 июля, что к вечеру трафик зерновозов в Черном море упал на 35 процентов. Это происходит из-за опасений страховых компаний, которые отреагировали на осложнение обстановки в черноморской акватории.

Но ни Москва, ни Киев формально морскую блокаду не объявили. Тем не менее их заявления направлены на прекращение судоходства в порты, которые контролирует другая страна, что, в сущности, и является морской блокадой.

Морская блокада - не абстрактное понятие. Ее правила и условия прописаны в международных соглашениях, прежде всего — в Лондонской декларации о праве морской войны 1909 года.

В ответном заявлении Министерство обороны Украины также заявило, что «все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».

В другой части заявления говорится, что «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

Ни в заявлении российского Министерства обороны, ни в ответном и схожем по содержанию заявлении Минобороны Украины слово «блокада» не упоминалось, хотя по сути речь шла именно о прекращении доступа гражданским судам в порты, которые либо принадлежат, либо, как в случае с Россией, были захвачены противником.

В декларации есть и другие положения и правила ведения блокады, однако она не регулирует ситуацию, когда формально никто блокаду не объявлял.

Другое положение предписывает объявлять блокаду, только когда для этого есть все необходимые средства. То есть блокаду побережья нельзя объявлять, если это нельзя сделать физически.

21 июля российский МИД немного смягчил риторику, пообещав, что суда, которые российские моряки сочтут военными, по умолчанию атаковать не будут. «Имеется в виду, что мы должны убедиться, что судно идет с чем-то плохим, это означает запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — сказал он.

Буква конвенции

Обе стороны заявили не о блокаде побережья или портов, а только об отношении к судам, которые следуют в определенные порты, то есть формально о блокаде речь не идет, тем более что и термин этот не был применен.

Проблема тут в том, что речь идет о плавании судов в нейтральных водах. Даже если кто-то считает их военными, их нельзя ни атаковать, ни досматривать.

«Военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого бы то ни было государства, кроме государства флага», — говорится в 95-й статье Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву.