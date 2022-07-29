Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян

Ранее министр внутренних дел Черногрии Филип Аджич заявил, что будет заморожено имущество 44 граждан России, в том числе депутатов Госдумы и чиновников.
Черногория — одна из стран, где гражданам России нравилось покупать недвижимость и отдыхать. В прошлом году российские граждане и компании приобрели недвижимость в Черногории на 49,5 млн евро, пишет газета "Коммерсантъ".
Радиостанция "Коммерсантъ-FM", ссылаясь на участников рынка, утверждает, что после начала войны с Украиной спрос на недвижимость в Черногории с российской стороны удвоился.
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