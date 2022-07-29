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Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую гражданам России, которые попали под санкции Европейского Союза в связи с агрессией России против Украины, информирует агентство LETA.
Черногория начала замораживать недвижимость попавших под санкции россиян
© Orijus Gasanovas

Ранее министр внутренних дел Черногрии Филип Аджич заявил, что будет заморожено имущество 44 граждан России, в том числе депутатов Госдумы и чиновников.

Черногория — одна из стран, где гражданам России нравилось покупать недвижимость и отдыхать. В прошлом году российские граждане и компании приобрели недвижимость в Черногории на 49,5 млн евро, пишет газета "Коммерсантъ".

Радиостанция "Коммерсантъ-FM", ссылаясь на участников рынка, утверждает, что после начала войны с Украиной спрос на недвижимость в Черногории с российской стороны удвоился.

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