Правительство Германии может пересмотреть свою позицию в вопросе возможных поставок современных западных истребителей Украине, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью DW. "Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в течение ближайших двух недель", - указал он в понедельник, 5 июня, в Индонезии.

Германии предстоит переосмыслить политику прошлых десятилетий



Одновременно немецкий министр вновь отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus в обозримой перспективе. Отвечая на вопрос об опасениях использования Украиной немецкого оружия на территории РФ, он отметил, что международное право разрешает делать это в целях самообороны. При этом, по его словам, Берлин, как и Вашингтон, всегда подчеркивали, что не хотели бы использования своего оружия для пересечения российской границы. Вместе с тем он "полностью доверяет украинским партнерам".

По словам Писториуса, Германии предстоит переосмыслить свою политику последних десятилетий. "Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на 3-5 миллиардов евро, я бы не поверил", - отметил он. При этом необходимо консолидировать все страны мира, которые хотят и могут защищать основанный на правилах порядок, добавил немецкий министр.

Министр ФРГ убеждает страны региона в нецелесообразности требований немедленного мира

Писториус также указал, что в ходе поездки по странам Индо-Тихоокеанского региона и переговоров с представителями их властей он настаивает на нецелесообразности немедленного перемирия в войне РФ против Украины, поскольку это будет означать успех России. При этом именно РФ могла бы положить конец этой войне, выведя из соседней страны все войска, поэтому прекращение поставок оружия Киеву не является решением конфликта. "Украина - суверенная страна, и она должна решить, когда наступит время для переговоров или чего-то еще. Это не зависит от нас", - добавил он и сообщил, что ему удается убеждать в этом партнеров Германии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Выступая накануне на международном форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре Писториус призвал государства Индо-Тихоокеанского региона занять четкую позицию против атак на международную архитектуру безопасности, таких как российское вторжение в Украину. "Это невероятно опасно для всего мира. Если Россия победит, сигнал ревизионистским державам в мире будет заключаться в том, что агрессия и неспровоцированное применение военной силы приемлемы и могут быть успешными", - отметил он.