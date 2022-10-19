Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Массированный ракетный обстрел Киева, Львова, Запорожья, Харькова, Днепра и других украинских городов, нанесенный российскими войсками 10 октября, стал одной из самых масштабных атак с воздуха, которым подверглась Украина с начала войны. По территории страны было нанесено более 100 воздушных ударов.

Помимо ракет, российские войска атаковали украинские города иранскими дронами-камикадзе: по данным Генштаба ВСУ, Россия запустила в общей сложности 86 беспилотных летательных аппаратов "Шахед-136", 60 процентов из них были сбиты украинцами. Насколько опасны иранские дроны и могут ли они оказать значительное влияние на ход боевых действий в Украине, разбиралась DW.

Мишень - гражданская инфраструктура Украины

Иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали первым видом оружия иностранного производства, которое Россия начала активно использовать в войне с Украиной. Впервые Россия применила иранские БПЛА в сентябре в боях в Харьковской области, где их целями стали позиции украинской артиллерии и РСЗО - об этом тогда написало американское издание The Wall Street Journal. 11 октября президент Украины Владимир Зеленский на экстренном заседании лидеров стран "большой семерки" со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе.

В настоящее время российские войска атакуют иранскими дронами не столько военную, сколько гражданскую инфраструктуру. 11 октября с помощью беспилотников "Шахед-136" была атакована, в частности, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия доставила иранские беспилотники "Шахед-136" и в Беларусь: украинские спецслужбы допускают, что дроны могут использоваться для возможных ударов по западным и северным областям Украины.

В чем опасность иранских дронов

Массовую закупку у Ирана беспилотников израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет стремлением России компенсировать дефицит других боеприпасов. "Барражирующие боеприпасы могут какое-то время патрулировать определенный район и либо самостоятельно вести поиск цели, либо получать указания от других летательных аппаратов - другого беспилотника, самолета или спутника. И после этого нанести немедленный удар", - рассказывает Гендельман. Это, по его словам, классическое применение подобного типа беспилотников. Но конкретно "Шахеды-136" используются в Украине в слепом варианте, без системы оптического наведения, сразу вылетая на цель без патрулирования. Их мишенями становятся стационарные объекты украинской инфраструктуры, за которыми не надо "охотиться", объясняет эксперт.

Россия применяет эти дроны как "более дешевый заменитель дорогим крылатым ракетам", которых ей явно недостает", говорит Гендельман. Он считает, что решение о закупке дронов у Ирана, по всей видимости, было комплексным: на вооружении у российской армии можно увидеть не только барражирующие боеприпасы "Шахед-136", но и разведывательные беспилотники "Мохаджер-6", и еще несколько видов БПЛА.

Беспилотники "Шахед-136", по иранским заявлениям, способны преодолевать расстояние до 2000 километров, хотя эксперты оценивают дальность полетов этих дронов до 1000 километров. Они не несут такой мощный заряд, как крылатые ракеты, - в боеголовке содержится до 40-50 кг взрывчатого вещества.

Опасность иранских БПЛА в числе прочего состоит в том, что их небольшой вес - около 200 килограммов - и низкая высота полета делают беспилотники гораздо менее доступной мишенью для систем ПВО: радарам сложно их обнаружить, объясняет DW военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter).

"На вооружении у Украины находятся радиолокационные системы комплексов ПВО еще советской разработки, которые рассчитаны на перехват больших ракет, которые использует российская армия", - рассказывает он. Тем не менее, украинская ПВО уже приспособилась сбивать и иранские дроны - так же, как она сбивала ракеты "Калибр", говорит Рихтер. "На данный момент можно предположить, что около трети всех беспилотников, запущенных Россией 10 октября, были сбиты украинцами".

Не универсальное "чудо-оружие"

Военный эксперт Давид Гендельман подчеркивает, что, как и у любого вида вооружений, у иранских БПЛА есть ряд недостатков, которые повышают их уязвимость: "Малая высота полета, которая позволяет им оставаться невидимыми для радаров, делает их заметными невооруженному глазу. Кроме того, у этих беспилотников очень громкий двигатель - из-за него в Украине их уже прозвали "мопедами", и по этому шуму их можно распознать даже в темное время суток. Так что неуязвимым оружием эти беспилотники назвать нельзя - их вполне можно сбивать, и ВСУ успешно это делают".

Кроме того, к настоящему времени у украинских военных собралось достаточно актуальной оперативной информации об иранских дронах, что также повышает эффективность противодействия этому виду вооружений. "Сейчас у Украины есть и большое количество сбитых дронов, и обломки взорвавшихся. И, конечно же, есть возможность разобрать их на части и посмотреть, как они устроены - вплоть до плат и радиоузлов", - говорит Гендельман.

Несмотря на ущерб, который беспилотники "Шахед-136" наносят Украине, они не способны переломить ситуацию на фронте в пользу России, уверен израильский военный эксперт Гендельман. "Для этого они должны использоваться в количестве десятков тысяч одновременно, - объясняет он. - Даже если по данным украинской разведки Россия и закупила более 2 тысяч БПЛА, она применяет их десятками. Разумеется, это одно из тактических средств, но это не какое-то универсальное чудо-оружие, способное повлиять на ход войны в целом".

В ближайшее время помочь Украине отражать удары российских и иранских беспилотников намерена НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 13 октября заявил, что организация передаст Киеву средства для борьбы с дронами для защиты мирного населения и критической инфраструктуры, в том числе, станции глушения БПЛА, которые сделают их неэффективными.