Чем для Венгрии может обернуться облегченный ВНЖ для россиян

В Брюсселе восприняли энергичность венгерского премьера как попытку подыграть Кремлю. Разразился скандал. Прошло всего несколько недель — и Венгрия спровоцировала новый скандал в ЕС.

Уже в начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, потом — Москву. В официально известной повестке — перемирие и прекращение боевых действий.

Министры принимают ключевые для Евросоюз а решения, а президентствующая страна координирует повестку и встречи. На практике это означает, что венгерские власти в той или иной степени определяют европейскую повестку на ближайшие полгода.

Все началось в июле, когда Венгрия на основе ротации стала страной, председательствующей в Европейском совете — площадке, которая регулярно собирает отраслевых министров стран ЕС.

„Национальная карта“ и тревога в странах Балтии

Буквально через несколько дней после московского визита Орбана официальный „Венгерский вестник“ опубликовал обновленный список стран, граждане которых могут претендовать на „национальную карту“. Это тип вида на жительство (ВНЖ), который выдается на основании трудового контракта. Теперь этот список включает в том числе Россию и Беларусь.

Ряд СМИ сообщили, что „национальная карта“ может продлеваться неограниченное количество раз, а ее получателей не проверяют на предмет рисков для нацбезопасности.