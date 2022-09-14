Чем ценны Изюм, Купянск и Балаклея, отвоеванные ВСУ

Изюм: ворота в Донбасс и оптика для бронетехники

Самым ценным среди отвоеванных Украиной городов Харьковской области считается Изюм. Город, в котором до вторжения РФ проживало около 50 тысяч жителей, расположен на юго-востоке региона на стратегической автомобильной трассе М-03 (E-40), которая соединяет Харьков со Славянском в соседней Донецкой области — до него всего 50 км. Это фактически ворота в Донбасс.

После начала войны на востоке Украины в 2014 году эта дорога была одной из основных артерий, по которой Украина снабжала свою группировку в подконтрольной Киеву части Донбасса, штаб которой находится в соседнем со Славянском Краматорске. Контролируя Изюм, Россия пыталась окружить украинскую группировку, заходя, в том числе с севера, но безуспешно. Все лето на этом направлении шли тяжелые бои.

Изюм важен не только как транспортный узел. В самом городе расположен военный приборостроительный завод, входящий в "Укроборонпром". Это единственное в Украине предприятие, которое изготавливает оптическое стекло, производит большинство приборов наблюдения и ночного видения для украинской бронетехники — танков и БТР. Кроме того, на нем создаются компоненты лазерной системы наведения для противотанковых комплексов "Стугна" и "Корсар".

Купянск: транспортный узел на границе с РФ



Не менее ценен как транспортный центр Купянск — второй после Харькова крупный железнодорожный узел области. Он расположен на ее севере примерно в 40 км от границы с Россией и использовался оккупационными войсками для переброски подкрепления на изюмском направлении. Уже после аннексии Крыма в 2014 году в соседней Белгородской области РФ в районе города Валуйки была построена новая военная база.

Купянск расположен на реке Оскол, это приток Северского Донца. Российская армия отступила на его восточный берег. В период оккупации в городе, в котором до вторжения РФ проживало около 60 тысяч человек, базировалась фактически подконтрольная Москве "военно-гражданская администрация Харьковской области". С началом украинского контрнаступления она спешно переехала сначала в Волчанск на границе с Россией, а оттуда — в Белгород.

Балаклея — склады боеприпасов и газ



Одним из первых украинские войска в ходе контрнаступления освободили город Балаклея. Его название переводится с тюркского как "рыбная река". Балаклея расположена недалеко от автотрассы М-03 по пути из Харькова в Изюм. Кроме того, этот город является крупным железнодорожным узлом, который связывает Харьков с Донбассом.

До российского вторжения Балаклея была известна крупным пожаром и взрывами на складах артиллерийских боеприпасов украинской армии в 2017 году. Некоторые источники называют эти склады боеприпасов самыми большими на территории Украины. Власти в Киеве считают тот пожар и взрывы диверсией.

Район Балаклеи важен еще и тем, что там находится самое крупное в Украине месторождение газа — Шебелинское. Его близость к фронту ставила под угрозу собственное снабжение Украины газом, почти половину которого добывают в Харьковской области.