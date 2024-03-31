Человек, взявший заложников в ночном клубе в Нидерландах, арестован

«Последний заложник только что освобожден. Один человек арестован, — говорится в заявлении полиции. — В настоящее время мы не можем поделиться дополнительной информацией».
Присутствовавшие на месте журналисты сообщили, что мужчина вышел из ночного клуба в балаклаве и с поднятыми руками. Его задержали и посадили в полицейскую машину.
Инцидент с захватом заложников произошёл в субботу в ночном клубе Petticoat.
Вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек и угрожал взорвать бомбу.
Как позже выяснилось, все заложники — четыре человека — сотрудники заведения.
На место происшествия прибыли несколько спецподразделений полиции. Репортер телекомпании NOS сообщал, что видел робота с дистанционным управлением, а также взрывотехников и полицейских в защитном снаряжении.
Были эвакуированы жители ближайших 150 домов, граждан попросили держаться подальше от этого района. Поезда в Эде и обратно отменены, сообщал местный железнодорожный оператор.
Вместе с тем, как сообщала полиция, в действиях злоумышленника не было террористических мотивов.
Сначала он отпустил трёх заложников, а спустя некоторое время — и четвёртого, после чего сдался.