Человек, взявший заложников в ночном клубе в Нидерландах, арестован

«Последний заложник только что освобожден. Один человек арестован, — говорится в заявлении полиции. — В настоящее время мы не можем поделиться дополнительной информацией».

Присутствовавшие на месте журналисты сообщили, что мужчина вышел из ночного клуба в балаклаве и с поднятыми руками. Его задержали и посадили в полицейскую машину.

Инцидент с захватом заложников произошёл в субботу в ночном клубе Petticoat.

Вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек и угрожал взорвать бомбу.

Как позже выяснилось, все заложники — четыре человека — сотрудники заведения.

На место происшествия прибыли несколько спецподразделений полиции. Репортер телекомпании NOS сообщал, что видел робота с дистанционным управлением, а также взрывотехников и полицейских в защитном снаряжении.