Человек, взявший заложников в ночном клубе в Нидерландах, арестован

 
bbcrussian.com
Nyderlandų įkaitų drama
Nyderlandų įkaitų drama
ФОТО: EPA - ELTA
Драма с захватом заложников в ночном клубе в городе Эде на востоке Нидерландов закончилась. Полиция арестовала мужчину в балаклаве на выходе из здания. Сообщалось, что он взял заложников и угрожал устроить взрыв.

«Последний заложник только что освобожден. Один человек арестован, — говорится в заявлении полиции. — В настоящее время мы не можем поделиться дополнительной информацией».

Присутствовавшие на месте журналисты сообщили, что мужчина вышел из ночного клуба в балаклаве и с поднятыми руками. Его задержали и посадили в полицейскую машину.

Инцидент с захватом заложников произошёл в субботу в ночном клубе Petticoat.

Вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек и угрожал взорвать бомбу.

Как позже выяснилось, все заложники — четыре человека — сотрудники заведения.

На место происшествия прибыли несколько спецподразделений полиции. Репортер телекомпании NOS сообщал, что видел робота с дистанционным управлением, а также взрывотехников и полицейских в защитном снаряжении.

Были эвакуированы жители ближайших 150 домов, граждан попросили держаться подальше от этого района. Поезда в Эде и обратно отменены, сообщал местный железнодорожный оператор.

Вместе с тем, как сообщала полиция, в действиях злоумышленника не было террористических мотивов.

Сначала он отпустил трёх заложников, а спустя некоторое время — и четвёртого, после чего сдался.

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