Президента Италии будет выбирать в январе коллегия выборщиков, состоящая примерно из тысячи человек, в основном — депутатов и сенаторов. Президент в Италии не правит страной, но является важным модератором в политике, особенно во время кризисов.
Сам Берлускони о своем выдвижении напрямую ничего не говорил, но кандидаты в президенты Италии обычно и не выдвигаются заранее, зато депутаты от партии Берлускони "Вперед, Италия" (Forza Italia) уже как минимум с начала декабря рассказывают прессе, что он готов и настроен решительно.
"Берлускони — лидер как предприниматель, лидер в футболе как владелец "Милана", он — один из самых видных политиков в истории нашей страны, который неустанно работал над укреплением трансатлантических связей", — рассуждает в беседе с Би-би-си Антонио Таяни, который в 1993 году вместе с Берлускони основал партию "Вперед, Италия", а сейчас является ее вице-председателем.
Карьерные и политические достижения Берлускони, который не только "работал над трансатлантическими отношениями", но и был "другом Сильвио" для российского лидера Владимира Путина, в последние десятилетия оказались в тени множества скандалов и официальных обвинений.
Из всех обвинений до суда и приговора пока довели только одно — дело о мошенничестве с налогами на 62 млн евро (Берлускони получил 4 года, но в тюрьму его не отправили из-за возраста).
Обвинение в сексе с несовершеннолетней марроканкой по прозвищу "Руби-сердцеедка" с Берлускони сняли, но остается обвинение в подкупе двух свидетелей по этому делу. О секс-вечеринках с моделями на вилле Берлускони, которые прозвали "бунга-бунга", знает вся Европа.
Антонио Таяни, однако, решительно отметает вопрос, годится ли Берлускони с его имиджем в президенты.
"Во всем этом очень много пустой болтовни. Это все картинка, нарисованная левыми партиями, газетами и судьями", — говорит он.
Сам Берлускони также много раз говорил о несправедливом преследовании со стороны политических оппонентов и однажды назвал себя "самым преследуемым прокуратурой в мировой истории".
Арифметика против Сильвио
Станет ли Берлускони президентом, и даже будет ли смысл ему вообще выдвигаться — большой вопрос.
Президента выбирает коллегия выборщиков, подавляющее большинство из которых — члены обеих палат парламента. При этом для победы нужно набрать две трети голосов.
У партии "Вперед, Италия" в Палате депутатов и сенате — всего 129 мест.
Лидер движения "Пять звезд", экс-премьер Джузеппе Конте в понедельник сказал, что фракция его движения — самая большая в парламенте — Берлускони не поддержит. Лидер второй по численности силы в парламенте, популистской партии "Лига", Маттео Сальвини высказывается очень уклончиво.
Решительно против Берлускони — третья по числу депутатов и сенаторов левоцентристская Демократическая партия.
"Мы — против него не только из-за скандалов. Они поражали воображение, особенно за границей, но мы против него, потому что он не делал того, что нужно стране. Он делал то, что нужно ему", — сказала Би-би-си депутат от ДП Лиа Куартапелле.
По ее мнению, выдвижение Берлускони может стать для правых голом в собственные ворота, потому что Берлускони — это шаг в прошлое, а Италия хочет идти в будущее.
Некоторые итальянские комментаторы предполагают, что Берлускони не столько надеется стать президентом, сколько хочет оказаться в положении, в котором избрание кого-то другого будет зависеть от его поддержки.
"Гарант проституции"
Итальянская общенациональная газета Fatto Quotidiano в начале декабря начала сбор подписей под обращением к депутатам с призывом не голосовать за Берлускони.
"Президент республики — это гарант конституции. Сильвио Берлускони — гарант коррупции и проституции", — говорится в обращении.
Еще один большой вопрос — возраст Берлускони. Сейчас ему 85. Если он все же станет президентом, к концу срока ему будет 92.
"Посмотрите на королеву Елизавету!" — отметает этот довод в беседе с Би-би-си Антонио Таяни.
"Вопрос же не в возрасте, вопрос — в мозгах, — говорит он. — Сильвио Берлускони — это не только прошлое, но и настоящее. С 1994 года и до сих пор он, несмотря на все это множество нападок на него, остается в центре политических дебатов. Это — его победа".
И те, кто поддерживает Берлускони, и те, кто его не любит, согласны в одном: он — знаковая для Италии фигура. "Тефлоновый" любимец части избирателей, популист, магнат, который взобрался на вершины политики на 22 года раньше Дональда Трампа.
"Берлускони — ярчайшая фигура, противоречивая, но важная, и сейчас он хочет, может быть, не отмщения, но реабилитации. Он хочет, чтобы страна признала его государственным деятелем, а не фигурантом уголовного дела", — говорит римский политолог Джованни Орсина.
По мнению профессора Орсины, даже сейчас Берлускони не стоит недооценивать: "Это человек, способный добиваться невозможного".
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