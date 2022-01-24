Человек долетел из Африки в Нидерланды в отсеке шасси — и выжил

Те, кто пытается бесплатно долететь куда-нибудь таким способом, чаще всего не выживают: температура воздуха на высоте, на которой летают современные лайнеры, обычно составляет около минус пятидесяти градусов, а сам воздух сильно разрежен, при этом отсеки шасси, в отличие от салона самолета, не герметичны.

"Мужчина был обнаружен живым в стабильном состоянии в отсеке носового шасси самолета и отправлен в больницу, — сообщила представительница объединенной службы полиции и пограничной охраны Нидерландов Йоанна Хельмондс, — в первую очередь нас, разумеется, беспокоит состояние его здоровья."

"То, что он выжил в таком холоде и на такой высоте, крайне необычно, — добавила Хельмондс. — Очень, очень необычно!"

Этот счастливчик, по предположениям полиции и прессы, прилетел в Нидерланды из Йоханнесбурга или Найроби, а полет из Йоханнесбурга до Схипхола длится около 11 часов.

О возрасте и национальности обнаруженного мужчины пока ничего не сообщается.

Представитель компании Cargolux Italia подтвердил, что на борту их грузового самолета был обнаружен посторонний человек, однако от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что компания сначала должна провести собственное расследование.

Единственным грузовым рейсом компании Cargolux, прибывшим в воскресенье в аэропорт Схипхол, был "Боинг-747", вылетевший из Йоханнесбурга и совершивший промежуточную посадку в Найроби.

Представитель аэропорта также на стал вдаваться в подробности происшествия, отметив лишь, что "зайцы", прибывающие на самолетах в Голландию — это большая редкость, и в предыдущих случаях это были нелегальные мигранты из Нигерии или Кении.

В прошлом году голландские пограничники обнаружили в отсеке шасси самолета, приземлившегося в аэропорту Схипхол, тело нигерийца, который пытался "зайцем" добраться до Европы.