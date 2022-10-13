Чехия запрещает въезд россиянам с шенгенскими визами

Чехия с 25 октября вводит запрет на въезд россиян с шенгенской визой с целью туризма, спорта или культуры. При этом не будет иметь значения, какое государство-член ЕС выдало визу, объявил в среду, 12 октября, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По его данным, в то время как "Россия бессовестно бомбит гражданские объекты в Украине", ежедневно около 200 граждан РФ прибывает в Чехию через международный аэропорт по шенгенской визе.

Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые уже закрыли свои границы для российских туристов из-за продолжающейся агрессии РФ против Украины.