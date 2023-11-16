Чехия заморозила российскую государственную собственность

Чешский кабинет заявил, что в список попавших под санкции компаний включена «Госзагрансобственность» — эту структуру контролирует администрация президента России, и она занимается менеджментом российских активов за рубежом.

«Коммерческая деятельность этого предприятия отныне является нелегальной — также как нарушение и обход санкций. Все ее активы в Чешской республике заморожены», — сказал официальный представитель МИД страны Ян Липавский.

Это означает, что продажа и сдача в аренду чешских объектов, принадлежащих России, запрещена.

«На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается» — написал Липавский в социальной сети Х (бывший твиттер).

Как отмечает агентство Reuters, Чехия ввела более масштабные санкции против России по сравнению с другими странами Евросоюза.