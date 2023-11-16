Чехия заморозила российскую государственную собственность

Чешский кабинет заявил, что в список попавших под санкции компаний включена «Госзагрансобственность» — эту структуру контролирует администрация президента России, и она занимается менеджментом российских активов за рубежом.
«Коммерческая деятельность этого предприятия отныне является нелегальной — также как нарушение и обход санкций. Все ее активы в Чешской республике заморожены», — сказал официальный представитель МИД страны Ян Липавский.
Это означает, что продажа и сдача в аренду чешских объектов, принадлежащих России, запрещена.
«На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается» — написал Липавский в социальной сети Х (бывший твиттер).
Как отмечает агентство Reuters, Чехия ввела более масштабные санкции против России по сравнению с другими странами Евросоюза.
Европейская комиссия предложила членам ЕС ввести новый пакет санкций против России, который в числе прочего включает запрет на экспорт алмазов. Ожидается, что европейские страны одобрят его в ближайшее время.
ТАСС уточняет, что Россия владеет объектами недвижимости главным образом в Праге и Карловых Варах. При этом решение о заморозке активов не коснется зданий посольства России, которые используются для дипломатической деятельности.
Решение Чехии приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, «страны, которые этого еще не сделали, должны последовать [чешскому] примеру».
«Российские деньги нужно использовать для восстановления Украины, а не для убийства и разрушений», — написал глава украинского МИД.