Чехия закупит на доходы от активов РФ снаряды для Украины

„Таким образом, мы сможем закупить дополнительные сотни тысяч единиц столь необходимых Украине крупнокалиберных боеприпасов. Это еще одно доказательство доверия союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по поставке снарядов“, - написала Чернохова в соцсети Х.
Она отметила, что решение не только позволит поддержать Украину с помощью ресурсов, принадлежавших России, но и сохранит государственные финансы европейских стран.
Чешская инициатива по закупке снарядов
В феврале президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности предложил закупить в третьих странах 500 тысяч 155-миллиметровых и 300 тысяч 122-миллиметровых снарядов для Украины. Первая партия боеприпасов прибыла в Украину в июне. Сейчас к чешской инициативе присоединились 18 стран.