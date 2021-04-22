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Чехия после истечения срока предъявленного ею России ультиматума высылает из страны еще несколько десятков российских дипломатов. Численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве, заявил министр иностранных дел Чехии Якуд Кулханек в четверг, 22 апреля.
Čekijos ambasada Maskvoje
Čekijos ambasada Maskvoje
© AFP / Scanpix

В посольстве Чехии в Москве в настоящее время осталось лишь 24 сотрудника: пять дипломатов и 19 человек административного персонала, в то время как в российском посольстве в Праге - 27 дипломатов и 67 административных сотрудников. Объявленные Кулханеком меры означают, что штат российской дипмиссии фактически должен быть сокращен на 70 человек.

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Накануне Прага ультимативно потребовала от Москвы обеспечить возвращение в Россию всех высланных оттуда чешских дипломатов. Москва резко отвергла это требование, обвинив Прагу в "истерии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает действия Чехии исключительно негативно.

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией

Дипломатический кризис между двумя странами начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал это "беспрецедентным террористическим актом".

Кремль назвал обвинения со стороны Праги абсурдными и абсолютно беспочвенными. Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия.

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Deutsche Welle
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