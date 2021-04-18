Чехия высылает 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в связи с подозрением о причастности разведки России к взрыву на складе военных боеприпасов в 2014 году. Об этом в субботу, 17 апреля, заявили глава правительства Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек.

По словам Бабиша, чешские спецслужбы предоставили ему неоспоримые доказательства причастности российских военных к масштабному взрыву в деревне Врбетице, унесшему жизни двух человек. "Чешская Республика - суверенное государство, и оно должно реагировать на обнаружение подобных фактов", - подчеркнул премьер-министр страны в этой связи.

В свою очередь, Ян Гамачек, который совмещает пост главы МИД с должностью министра внутренних дел Чехии, указал, что у него имеются доказательства того, что 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР).

Ранее в тот же день, 17 апреля, стало известно о том, что Ян Гамачек отказался от уже запланированной поездки в Москву, во время которой он должен был вести переговоры о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V". За эти планы его критиковала и оппозиция, и партнеры по коалиции.

Чешская полиция разыскивает возможных отравителей Скрипалей

Между тем чешская полиция сообщила, что она разыскивает двух граждан России, имеющих при себе несколько разных паспортов, включая российские документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По информации полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, эти люди находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.

В Великобритании россиян Александра Петрова и Руслана Боширова считают сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль веществом "Новичок". По информации Bellingcat и The Insider, настоящие имена Петрова и Боширова Анатолий Чепига и Александр Мишкин.