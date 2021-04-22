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МИД Чехии выразил послу России Александру Змеевскому протест против высылки из Москвы 20 сотрудников посольства. Об этом сообщает ТАСС.
Чехия выдвинула России ультиматум: либо в Москву вернут высланных чешских дипломатов, либо из Праги продолжат высылать российских
© AFP / Scanpix

Министр иностранных дел Якуб Кулганек потребовал, чтобы всех дипломатов, объявленных персонами нон грата, вернули обратно на свои места в дипмиссии.

"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", — заявил он.

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По словам Кулганека, высылка ”фактически парализовала работу посольства” в Москве.

В МИД РФ, комментируя высказывания Кулганека, предложили Чехии ”ультиматумы оставить для общения внутри НАТО”. ”Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России”, — заявила представитель министерства Мария Захарова.

17 апреля власти Чехии обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году. Из-за этого из страны были высланы 18 сотрудников посольства РФ.

Россия в ответ выслала из Москвы 20 дипломатов. Обвинения Праги в МИД РФ назвали абсурдными и голословными.

В посольстве России в Чехии работали более ста сотрудников. Это намного больше, чем в посольствах других крупных стран — таких как Китай и США. Чешская контрразведка утверждала, что как минимум треть российских дипломатов — шпионы.

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