Чехия тоже не против использования своего оружия по целям на территории России

Липавский сказал журналистам во время неформальной встречи глав МИДов стран НАТО в Праге, что у «Чешской республики в принципе нет проблем» с применением ее вооружений против российских целей.
Он добавил, что Чехия не должна диктовать политику своим союзникам, но поскольку российские военные запускают ракеты с самолетов, лучше пытаться сбивать самолеты, а не выпускаемые ими ракеты.
По словам Липавского, страны НАТО должны полагаться на нормы международного права, и в соответствии с ним, Украина очевидно имеет право на защиту от воздушных ударов по своей территории.