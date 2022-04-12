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Если вы собрались в Чехию, то теперь для въезда в эту страну ну нужны ни тесты, ни сертификаты о вакцинации. И, конечно же, ни о каком карантине по прибытии и речи уже не идет.
Чехия сняла все ограничения на въезд
© Reuters / Scanpix

Ограничения сняли для путешественников из всех стран. Таким образом Чехия вернулась в доковидным временам, когда для въезда в республику не требовались никакие медицинские справки или тесты.

Новые правила действуют с 9 апреля.

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