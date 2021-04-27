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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что власти Чехии рассматривают лишь одну версию взрыва во Врбетице — и эта версия причастности российских спецслужб. Бабиш опроверг слова президента Чехии Милоша Земана, который ранее заявил, что у следствия есть две версии произошедшего, сообщает в понедельник, 26 апреля, чешская телекомпания Česká televize.
Andrejus Babišas
Andrejus Babišas
© AP / Scanpix

В своем выступлении в воскресенье Милош Земан заявил, что есть две основные версии относительно причин взрыва во Врбетице — неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб. Он отметил, что доказательств присутствия агентов РФ на складе боеприпасов "не было в отчетах контрразведки", из чего, однако, не следует, что "что отсутствуют подозрения, что они там действительно были".

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Глава МВД Чехии Ян Гамачек раскритиковал речь Земана, заявив, что попытка объяснить "столь сложный случай" в восьмиминутной речи была "бесполезной" и лишь "порадовала Москву". Андрей Бабиш согласился с мнением Гамачека и после совещания с президентом в понедельник подтвердил, что чешские власти рассматривают только одну версию.

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией


Дипломатический кризис между Россией и Чехией начался 17 апреля после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ — 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков сотрудников российских диппредставительств. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что численность состава посольства РФ в Праге до конца мая должна быть уменьшена до размера чешской дипмиссии в Москве. Позже он пояснил, что в посольстве Чехии в Москве останутся семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.

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Deutsche Welle
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