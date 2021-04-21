Чехия призвала страны ЕС и НАТО выслать "российских разведчиков из посольств"

Гамачек заявил, что 21 апреля вызовет посла РФ в Чехии, чтобы уведомить его о дальнейших шагах Праги на фоне развернувшегося дипломатического скандала.
Днем ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подтвердил обвинение в том, что "российские агенты" были ответственны за взрывы, происшедшие в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице, которые унесли жизни двух человек. По словам Бабиша, речь идет "о беспрецедентном террористическом акте на чешской территории".
Взаимная высылка дипломатов
17 апреля в отношениях между РФ и Чехией разразился беспрецедентный скандал. Прага заявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ в связи с подозрением в причастности разведки России к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
Власти Чехии уверены, что реакция Москвы была неадекватной и чрезмерной, и готовят свои ответные меры. Ян Гамачек, в частности, допустил еще большее сокращение численности состава посольства РФ в Праге. Власти Праги заявили о намерении отнять у посольства полгектара земли. А вице-премьер и министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил, что российская компания "Росатом" отстранена от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый штамм – уже не только в Аникщяй: он связан с устойчивостью к вакцинам (21)
Обнаруженный в Литве новый штамм коронавируса выявлен...
В Литве наплыв клиентов в парикмахерских прекратился, некоторые ушли в простой (1)
Салоны красоты и парикмахерские в Литве открылись...
Правительство Литвы предлагает внести коррективы в условия карантина (10)
Минздрав Литвы предлагает правительству изменить...
Спикер парламента Литвы о повышении пенсионного возраста до 72 лет: тут есть два аспекта (88)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...
Затянувшийся карантин не прошел бесследно: почти половине жителей Литвы грозит депрессия (42)
Почти половина жителей Литвы во время второго...