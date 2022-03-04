Чехия отменила наказание для граждан, желающих воевать на стороне Украины

Гражданам Чехии, которые захотят воевать на стороне Украины против российской агрессии, на родине не будет грозить наказание. Как заявил вечером в четверг, 3 марта, в Праге премьер-министр Петр Фиала, он договорился с президентом Милошем Земаном о том, что добровольцы, решившие отправиться в Украину для участия в войне с Россией, в случае уголовного преследования будут освобождены от наказания.
"На встрече с господином президентом мы договорились о том, что людям, которые хотят поехать в Украину и будут воевать на стороне Украины, мы можем гарантировать отсутствие наказания в виде снятия ответственности", - написал Фиала в Twitter.
Гражданам Чехии в принципе запрещено служить в иностранной армии. И, как отметил глава правительства, вопрос о внесении поправки в соответствующий закон в настоящее время не обсуждается. Но поскольку президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев с боевым опытом поддержать его страну в отражении российской агрессии, около 400 добровольцев обратились к чешским властям с просьбой сделать исключение. Чешская Республика является членом оборонного альянса НАТО с 1999 года и находится менее чем в 400 километрах от Украины.
Вторжение России в Украину
Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти западных стран ввели санкции в отношении России.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС и захватили ее
Война в Украине продолжается уже девятый день....
Специальный эфир Delfi с участием спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен Прямой эфир
Война в Украине продолжается больше недели. Боевые...
Премьер Литвы об обстреле Запорожской АЭС: для путинской рати нет никаких границ
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
Оценка угроз для Литвы: обеспокоенному Западу надо сказать три вещи
Западные страны все больше беспокоятся не только в...
Центр радиационной безопасности Литвы: из-за атаки на Запорожскую АЭС радиационной угрозы нет
После того, как Россия атаковала Запорожскую АЭС (ЗАСЭ)...