Чехия объявила Россию самой большой угрозой безопасности

Парламент Чехии признал Россию самой большой угрозой безопасности для стран - членов ЕС и НАТО. В резолюции, принятой вечером в среду, 20 марта, говорится, что "террористический режим в России" пытается распространить сферу своего влияния на Украину и другие европейские страны.

В документе подчеркивается, что, поскольку действия Москвы сопровождаются совершением военных преступлений, крайне важно и впредь помогать Киеву защищаться от российской агрессии. В интересах Чешской Республики, указывает парламент в Праге, чтобы Украина была независимой, демократической, свободной и прочно интегрированной в международные структуры.