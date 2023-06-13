aA
В Лютеранской церкви небольшого баварского города Фюрте службу провел чат-бот ChatGPT, пишет Associated Press. Экспериментальную службу посетили более 300 человек.
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
© Vida Press

Проповедь стала частью протестантского собрания Евангелического Кирхентага, которое проходит раз в два года летом в разных местах Германии.

Искусственный интеллект появился перед прихожанами на экране над алтарем в образе темнокожего мужчины с бородой и призвал собравшихся прославить Господа.

Служба длилась 40 минут. Помимо проповеди, она включала в себя молитвы и музыку. Эксперимент был организован ChatGPT и 29-летним богословом и философом из Венского университета Йонасом Симмерлайном. "Я задумал эту службу, но, на самом деле, я, скорее, сопровождал ее, потому что около 98% создано машиной", — рассказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

snob.ru
Статьи по теме:

Искусственный интеллект как угроза человечеству. Маск и Возняк призвали сделать паузу в развитии технологий

Ведущие фигуры в области разработки технологий...

Битва искусственных умов. Google запускает чат-бот Bard, соперника бота ChatGPT от Microsoft

Не успели обитатели мира информационных технологий...

TOP новостей

Galimas sukčiavimas grožio klinikoje Galimas sukčiavimas grožio klinikoje Galimas sukčiavimas grožio klinikoje

Действия руководства клиники пластической хирургии: подозревают сокрытие налогов, зарплата хирурга - 25 евро

В поле зрения управления по расследованию...

Oleksijus Arestovyčius Oleksijus Arestovyčius

Алексей Арестович в интервью Delfi: мы должны дать России исторический шанс справиться "не верю в историческое проклятие"

"На что должны быть направлены наши усилия? Почему я...

Блогер Малинаускас, которого не пустили в квартал Гульбинай, обратился к самому богатому предпринимателю Литвы

Журналистов Delfi и блогера Скирмантаса Малинаускаса на...

Жители Литвы: иностранцы в секторе услуг должны знать литовский

81 проц. жителей считает, что иностранцы, работающие в...

Ausma Miškinienė

Мэр Лаздийского района сама призналась Тапинасу: у нее на счету – 43 банковские карты

Общественный деятель Андрюс Тапинас недавно сообщил,...