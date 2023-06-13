Проповедь стала частью протестантского собрания Евангелического Кирхентага, которое проходит раз в два года летом в разных местах Германии.

Искусственный интеллект появился перед прихожанами на экране над алтарем в образе темнокожего мужчины с бородой и призвал собравшихся прославить Господа.

Служба длилась 40 минут. Помимо проповеди, она включала в себя молитвы и музыку. Эксперимент был организован ChatGPT и 29-летним богословом и философом из Венского университета Йонасом Симмерлайном. "Я задумал эту службу, но, на самом деле, я, скорее, сопровождал ее, потому что около 98% создано машиной", — рассказал он.