Проповедь стала частью протестантского собрания Евангелического Кирхентага, которое проходит раз в два года летом в разных местах Германии.
Искусственный интеллект появился перед прихожанами на экране над алтарем в образе темнокожего мужчины с бородой и призвал собравшихся прославить Господа.
Служба длилась 40 минут. Помимо проповеди, она включала в себя молитвы и музыку. Эксперимент был организован ChatGPT и 29-летним богословом и философом из Венского университета Йонасом Симмерлайном. "Я задумал эту службу, но, на самом деле, я, скорее, сопровождал ее, потому что около 98% создано машиной", — рассказал он.
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