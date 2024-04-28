2024.04.28 14:00

Часы пассажира "Титаника" ушли с молотка за 1,38 млн евро

 
Deutsche Welle
Clive’as Palmeris nori statyti antrą „Titaniką“
Clive’as Palmeris nori statyti antrą „Titaniką“
ФОТО: Scanpix

Золотые карманные часы, принадлежавшие американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору, проданы на британском аукционе. После реставрации их носил сын Астора. Покупателем стал коллекционер из США.

Золотые карманные часы одного из пассажиров "Титаника" были проданы за рекордную сумму на аукционе, состоявшемся в Великобритании в субботу. 27 апреля. Этот аксессуар, принадлежавший американскому миллионеру Джону Джейкобу Астору, достался новому владельцу за 1,175 миллиона фунтов стерлингов (1,38 миллиона евро), сообщает аукционный дом Henry Aldridge & Son. Покупателем, предложившим наивысшую цену, стал коллекционер из США, имя которого не оглашают.

По данным аукционного дома, расположенного в английском графстве Уилтшир, это сделка делает часы Астора самым дорогостоящим памятным предметом с "Титаника" из когда-либо выставленных на торги. Отмечается, что ранее этот титул принадлежал скрипке, на которой играли во время катастрофы: этот музыкальный инструмент был продан за 1,1 миллиона фунтов стерлингов на том же аукционе в 2013 году.

Общая сумма вырученных от продаж памятных вещей с "Титаника" средств является "совершенно невероятной", отметил аукционист Эндрю Олдридж. По его мнению, это характеризует не только значимость самих предметов, но и увлечение людей судном, затонувшим 112 лет назад.

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