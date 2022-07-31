На часах Huber изображена свастика и выгравированы инициалы AH.
Еврейские лидеры накануне продажи осудили решение выставить часы на торги, однако аукционный дом, в прошлом продававший и другие нацистские реликвии, заявил немецким СМИ, что его целью является сохранение истории.
В каталоге аукциона говорится, что часы, возможно, были подарком на день рождения фашистскому лидеру в 1933 году, когда он стал канцлером Германии.
Согласно оценке аукционного дома, часы были взяты в качестве сувенира, когда в мае 1945 года около 30 французских солдат штурмовали альпийское убежище Гитлера Бергхоф.
Считается, что затем их перепродали, и они сохранялись в нескольких поколениях семьи предыдущего владельца.
В числе других лотов аукциона было платье, принадлежавшее жене Гитлера Еве Браун, фотографии нацистских чиновников с автографами и желтая тканевая звезда Давида со словом Jude, которую нацисты требовали от евреев нашивать на одежду для идентификации и стигматизации.
В открытом письме, подписанном 34 еврейскими деятелями, торги назывались отвратительными" и содержался призыв снять с аукциона нацистские предметы.
Раввин Менахем Марголин, председатель Европейской еврейской ассоциации, сказал, что сделка "помогла тем, кто идеализирует все то, что отстаивала нацистская партия".
"Хотя очевидно, что уроки истории необходимо усвоить - и настоящим нацистским артефактам действительно место в музеях или научных учреждениях, - предметы, которые вы продаете, явно ими не являются", - написал он.
В беседе с немецкой прессой перед продажей представители Alexander Historical Auctions заявили, что их цель - сохранить историю, а большинство проданных предметов хранятся в частных коллекциях или переданы в дар музеям Холокоста.
"Историю надо сохранять, будь то хорошую или плохую, - заявила Deutsche Welle вице-президент аукционного дома Минди Гринштейн. - Если уничтожить историю, не будет доказательств того, что она была".
Alexander Historical Auctions также объяснил, что не может предоставить доказательства того, что Гитлер действительно носил часы. Однако независимый эксперт пришел к выводу, что, по всей видимости, часы принадлежали ему.
Аукционеры рассчитывали выручить за часы от 2 до 4 миллионов долларов. Столь щедрых покупателей не нашлось.
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